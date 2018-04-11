Наибольшее снижение финансового результата в Мурманской области отмечается в добыче полезных ископаемых

По предварительным данным Мурманскстата, в январе 2018 года организациями региона получено 4342,1 млн рублей прибыли и 1583,6 млн рублей убытка (в январе 2017 года – соответственно 5315,4 млн рублей и 807,1 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций Мурманской области по отношению к уровню за январь 2017 года снизился на 38,8% и составил 2758,5 млн рублей прибыли.

Наибольшее снижение финансового результата отмечено по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Транспортировка и хранение» и «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» приходилось соответственно 30,2% и 24,3% (в январе 2017 года – 19,1% и 21,9%).

В общем количестве организаций по области доля убыточных составила 44,6% (в январе 2017 года – 45,0%). Наибольшие убытки получили организации вида экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

В Печенгском муниципальном районе, городских округах городе Кировске и городе Полярные Зори свыше 50,0% организаций были убыточными (соответственно 83,3%, 66,7% и 58,3%).