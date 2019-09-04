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Мурманская область. Арктика04.09.19 10:45

Наибольшие темпы роста заработной платы в Мурманской области отмечаются на водном транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

По предварительным данным ведомства, среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области в первом полугодии т.г. составили 41275 рублей в месяц, что на 3,6% больше чем в соответствующем периоде предыдущего года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь-июнь этого года  сложилась в размере 61799 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 7,0%, в реальном исчислении – на 1,6%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: водный транспорт – 124%, строительство – 120%, сельское хозяйство – 119%, страховая деятельность – 117%, деятельность гостиниц – 113%, оптовая торговля – 111%, добыча полезных ископаемых и общественное питание – 109%, лесное хозяйство, водоснабжение и водоотведение – 108%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в среднем на 9%) и в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания (на 7%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 августа 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 144,0 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 июля 2019 года на 44,3 млн рублей (на 44%) за счет роста задолженности в ПАО «Мурманское морское пароходство».

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1488 человек. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из десяти организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 19% всей задолженности по заработной плате.

Средний размер начисленных пенсий на 1 июля 2019 года составил 19090 рублей, что на 5,3% больше чем на 1 июля 2018 года.

 

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