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Мурманская область. Арктика06.06.17 16:59

Наибольший интерес у корейских туроператоров вызывает северное сияние

Туристические возможности Мурманской области представлены на международной выставке «Korea World Travel Fair 2017». В Сеуле (Южная Корея) прошла крупнейшая ежегодная Международная туристская выставка Азиатского региона «Korea World Travel Fair 2017». На сегодняшний день Южная Корея рассматривается как один из приоритетных рынков для развития въездного туризма Мурманской области ввиду действующего с 2014 года соглашения между Россией и Южной Кореей о взаимном безвизовом въезде граждан на срок до двух месяцев.

Мурманская область представила туристические возможности – достопримечательности и объекты показа, уникальную красоту Кольского полуострова – на объединенном стенде, организованном Федеральным агентством по туризму. Участие представителей субъектов малого и среднего бизнеса на выставке организовано региональным Министерством развития промышленности и предпринимательства, а также Центром кластерного развития Мурманской области.

В ходе участия в выставке проведены встречи с корейскими партнерами в формате B2B, по результатам которых выявлен большой интерес к региону со стороны корейских предпринимателей. Наибольший интерес у корейских туроператоров вызывает северное сияние.

 

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