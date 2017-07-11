Наибольший удельный вес в общем количестве пожаров в Мурманской области занимают поджоги – 28%

В Мурманске под руководством начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майора внутренней службы Владимира Гусева состоялось подведение итогов деятельности территориального органа МЧС России и подчиненных подразделений за шесть месяцев 2017 года.

Как отмечено в ходе служебного совещания, за прошедший период на территории региона чрезвычайных ситуаций не допущено. Однако произошло 900 различных происшествий: из них наибольшее количество приходится на техногенные пожары - 427 случаев, а также 299 ДТП, из числа которых, в 271 случае, привлекались силы подразделений экстренного ведомства. В ряде оперативных событий задействовались и группы беспилотных летательных аппаратов ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области и Мурманского АКАСЦ – филиала СЗРПСО МЧС России.

В целом реагирование сил и средств пожарно-спасательных подразделений оценено как достаточное и своевременное.

Участники совещания также отметили эффективную работу в рамках межведомственного взаимодействия с пограничным Управлением ФСБ России по Западному Арктическому району, УМВД России по Мурманской области, Упрдор «Кола», Мурманского УГМС и Мурманской базы авиационной охраны лесов, силы и средства которой привлекаются к ликвидации природных пожаров.

Всего с начала установления пожароопасного периода (в 2017 году на территории Мурманской области он введен с 12 мая) и до 30 июня зарегистрированы 14 природных пожаров. Распространения огня на территории населенных пунктов не допущено. Тем не менее, важным направлением деятельности, остается работа по принятию своевременных мер по локализации и тушению лесных пожаров в день их обнаружения и активной пропаганды среди населения правил пожарной безопасности при посещении природной среды.

Впрочем, профилактика пожарной безопасности является одной из основных задач спасательного ведомства. Тем более что основное количество пожаров, как и в предыдущие годы, приходится на жилой сектор – 64% (272 пожара) и транспортные средства – 17% (72 пожара).

Наибольший удельный вес в общем количестве пожаров занимают поджоги – 28%, неосторожное обращение взрослыми с огнем – 27% и нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 23%.

При этом в ходе совещания было отмечено, что уменьшилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров на 9,7%, число погибших – на 25%, количество травмированных на 39,5%. При тушении пожаров были спасены 48 человек и материальные ценности на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

В рамках поисково-спасательных работ за первое полугодие 2017 года в экстренное ведомство поступило 16 заявок на поиски 25 человек. В настоящее время на контроле находятся поиски четырех граждан, которые осуществляются силами аварийно-спасательных формирований региона.

В рамках совещания также состоялась церемония награждения медалями МЧС России лучших сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих экстренного ведомства.