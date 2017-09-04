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Мурманская область. Арктика04.09.17 07:20

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности Мурманской области занимает производство пищевых продуктов

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в январе-июле 2017 года в обрабатывающих производствах Мурманской области было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 75 млрд рублей (105,6% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). Индекс производства составил 126,1% к январю - июлю 2016 года (в среднем по России – 101%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (45%), металлургическое производство (37,2%), ремонт и монтаж машин и оборудования (8,9%), производство прочих транспортных средств и оборудования (4,1%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 112,6%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 5,9% - до 33,7 млрд рублей. По данным Мурманскстата цены производителей пищевых товаров снизились на 8,3%.

В натуральном выражении увеличились объёмы производства мяса убойных животных (на 8,5%), мясных полуфабрикатов (в 1,2 раза), колбасных изделий (на 1,1%), рыбы мороженой (на 6,1%), филе рыбного мороженого (на 16,6%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 17,6%), ракообразных (в 2,3 раза). В то же время сократился выпуск рыбных консервов (на 6,5%), хлебобулочных изделий (на 12,8%), молока (на 13,2%), кисломолочных продуктов, кроме творога,  на 8,2%), сыров и творога (на 6,6%).

Уровень металлургического производства в январе-июле 2017 года вырос в 1,3 раза к соответствующему периоду 2016 года. В связи с наращиванием поставок давальческого сырья (норильского файнштейна) в результате реконфигурации производства «Норникеля» увеличились объёмы выпуска никеля необработанного (в 1,4 раза), меди (в 1,3 раза) и кобальта необработанного (в 1,2 раза). Алюминия произведено на 6,3% больше, чем годом ранее. Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 27,9 млрд рублей, превысив уровень января-июля 2016 года на 3,4%.

По итогам 7 месяцев 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подорожал относительно аналогичного периода 2016 года на 21,1%, медь – на 22,4%, никель – на 9,4%. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 100,2%.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 115% в результате увеличения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,2 раза, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях. 

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