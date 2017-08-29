Накануне 1 сентября в Мурманске состоялся большой педсовет

По традиции накануне первого сентября педагоги Мурманской области собрались в Мурманске на большой августовский педагогический совет.

В течение дня заполярные учителя и воспитатели, наставники и педагоги дополнительного образования делились лучшими практиками и достижениями, обсуждали приоритеты и методы работы на ближайший год. В центре внимания профессионального сообщества – ребёнок, воспитанник детского сада, школьник, студент и качественное образование как залог его успеха.

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что система образования Мурманской области успешно решает задачу повышения качества человеческого капитала, раскрытия потенциала личности и полностью отвечает требованиям времени, сообщила губернатор Марина Ковтун, открывая пленарное заседание педсовета.

«Это подтверждается её высокой оценкой на федеральном уровне. Так, по результатам независимого мониторинга, проведённого по заданию федерального Министерства образования, Мурманская область занимает высокое 4-е место по индексу региональной инновационной экосистемы образования», – привела пример губернатор.

Кроме того, регион успешно участвует и побеждает в конкурсных отборах на право реализации приоритетных федеральных проектов. В 2017 году Мурманская область стала участником восьми федеральных проектов, которые охватывают все ступени образования от дошкольного до профессионального. Доля расходов областного бюджета на образование составляет 27%. Ежегодно на учебные расходы школ и детских садов в регионе направляется 350 млн рублей. Поступательно решается проблема доступности дошкольного образования. Система среднего профессионального образования максимально ориентирована на запросы работодателей и рынок труда. 2017 год уже привычно принёс высокие результаты на едином государственном экзамене. Убедительные успехи показывают студенты наших колледжей.

Всё это результат труда, таланта и опыта заполярных педагогов, подчеркнула глава региона.

«За победы наших ребят мы должны благодарить в первую очередь вас, уважаемые педагоги. Это ваши победы. И это – знак качества педагогической школы Заполярья», – сказала Марина Ковтун.

Заместитель председателя регионального парламента Наталия Ведищева выступила с приветственным словом на пленарном заседании педагогического совещания работников образования области. Она отметила, что проведение подобного мероприятия в канун нового учебного года стало хорошей традицией. Парламентарий выразила слова благодарности преподавателям и руководителям учреждений образования за их ответственный и сложный труд.

– Высокое качество образования Мурманской области – заслуженная победа педагогических коллективов, – сказала она. – В региональном парламенте вопросы сферы образования всегда были и остаются в числе приоритетных. И это не случайно, ведь речь идёт о детях, нашем будущем.

Наталия Ведищева пожелала всем профессионального долголетия, здоровья и счастья.

В мероприятии также приняли участие председатель комитета думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова и депутат Герман Иванов.

За достигнутые успехи глава региона вручила почётные награды лучшим педагогам и педагогическим коллективам области и пожелала учителям плодотворной работы в новом учебном году.