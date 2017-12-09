Накануне Дня героев России наградили семью северян, задержавшую виновника аварии в Мончегорске

Накануне в ОМВД России по г.Мончегорску в торжественной обстановке состоялась церемония награждения семейной пары, задержавшей правонарушителя. Глава Мончегорска Дмитрий Староверов и заместитель начальника ОМВД России по г. Мончегорску Иван Акопов вручили благодарственные письма семье Лобаревых благодарственные письма и подарки.

Напомним, происшествие произошло вечером 12 ноября текущего года. На пешеходном переходе у дома № 29 по проспекту Металлургов был сбит пешеход. Владимир и Лариса Лобаревы, ехавшие с работы на своём автомобиле, стали свидетелем наезда. Они незамедлительно сообщили о происшествии в полицию и вызвали скорую медицинскую помощь.

Водитель автомобиля, совершивший наезд, попытался скрыться с места происшествия. Лобаревы, поняв, что виновник аварии уезжает, приняли решение поехать за автомобилем, при этом данные на преследуемый автомобиль они передали в дежурную часть отдела полиции. Догнав автомобиль нарушителя, Лобаревы остановили его и передали подъехавшим на место задержания сотрудникам ГИБДД.

Как рассказал Владимир Лобарев, они с женой живут в Мончегорске с 2015 года, переехав из ближнего зарубежья. Супруги отмечают, что в городе металлургов им нравится жить и работать, за прошедшие годы они стали чувствовать себя полноценными северянами. Владимир и Лариса поблагодарили главу Мончегорска и представителей полиции за полученную награду, отметив, что они просто выполняли свой гражданский долг, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.