Накануне Дня металлурга в Мурманске чествовали работников Кольской горно-металлургической компании

В зале Мурманской областной филармонии вчера прошло торжественное собрание коллектива Кольской горно-металлургической компании, приуроченное к профессиональному празднику – Дню металлурга, который отмечается в третье воскресенье июля. В нём приняли участие представители Кольской ГМК, правительства области, регионального парламента.

Генеральный директор КГМК Евгений Борзенко поздравил коллег с наступающим праздником и по традиции вручил заслуженные награды наиболее отличившимся работникам.

От лица правительства Мурманской области работников КГМК поздравил заместитель губернатора Роман Дурягин. В своём приветственном слове он отметил, что своим успехом компания обязана, прежде всего, профессионализму и трудолюбию сплочённого коллектива.

«Потому что вы – металлурги, ваш характер выплавляется в горячих цехах!», - подчеркнул вице-губернатор.

Роман Дурягин передал руководству компании памятный адрес за подписью врио губернатора региона Андрея Чибиса. «Выражаю всем работникам металлургической промышленности, ветеранам отрасли искреннюю признательность за добросовестный труд и верность профессии», – говорится в тексте адреса.

От имени Мурманской областной Думы коллектив предприятия поздравил первый вице-спикер Владимир Мищенко. Он отметил важность металлургической отрасли и высокую социальную значимость компании в нашем регионе:

- Металлургия во все времена по праву считалась локомотивом отечественной экономики. И в этом движении вперед – талант, мастерство и трудолюбие многих поколений профессионалов, их способность эффективно решать самые сложные технические и производственные задачи. У доменных печей и прокатных станов вы обеспечиваете экономическую независимость нашей страны, приумножаете оборонную мощь государства, своим трудом создаете фундамент для устойчивого роста всех отраслей российской промышленности. Успешная работа Кольской горно-металлургической компании – основа благосостояния нашего региона и благополучия каждого его жителя. Поэтому ваш труд снискал большое уважение земляков.

Владимир Мищенко вручил награды областной Думы представителям трудового коллектива КГМК и пожелал всем дальнейших успехов в работе, реализации новых планов и благополучия.