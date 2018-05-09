Накануне Дня Победы работники прокуратуры Мурманской области посетили Долину Славы

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков и коллектив прокуратуры области приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники прокуратуры посетили Мемориальный комплекс «Долина Славы». Это место особо значимое и почитаемое мурманчанами.

Долина Славы считается одним из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области, ранее она носила название Долины Смерти. Это место ассоциируется не только с героическими подвигами красноармейцев и советских моряков, но и с ужасами войны, кровавого противостояния. Неслучайно устрашающее правдивое название этого места сменилось на более торжественное и памятное.

Именно здесь, в Долине Славы, в 1941 году было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска.

Воинское кладбище на территории мемориального комплекса включает захоронения свыше 6 тысяч советских воинов. Ежегодно Долина Славы собирает все больше жителей Мурманской области и гостей Заполярья, отдающих дань уважения советским солдатам, не пустившим врага вглубь Кольского полуострова.

В торжественной обстановке сотрудники прокуратуры возложили цветы и венки к памятнику Павшим и Скорбящей матери, а также к могилам солдат, найденных заполярными поисковиками, и почтили их память.