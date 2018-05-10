Накануне Дня Победы сотрудники ГИБДД Мурманской области присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Накануне Дня Победы сотрудники УГИБДД УМВД России по Мурманской области совместно с волонтерами поздравили жителей города-героя Мурманска с наступающим праздником – 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Акция прошла на проспекте Ленина.

Сотрудники специального взвода ГИБДД Мурманской области и их помощники вручили горожанам символ Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – георгиевские ленточки. Жители Мурманска с радостью принимали ленточки, сразу же прикрепляя их на одежду либо закрепляя на сумки. Автолюбители, кроме символа Победы, получили от полицейских памятки с напоминанием о соблюдении Правил дорожного движения, в том числе о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Стоит отметить, что такое поздравление жителей города-героя Мурманска сотрудниками дорожной полиции – это традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно по инициативе руководства областного управления ГИБДД. Память о тех далеких героических днях необходимо сохранить, считают сотрудники Госавтоинспекции, и поэтому каждый год в преддверии 9 мая полицейские присоединяются к поздравлениям жителей и ветеранов Заполярья, проводя различные патриотические акции и мероприятия во всех городах Мурманской области.