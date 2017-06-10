Накануне Дня России труженики Мурманской области поощрены высокими региональными наградами

В областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню России. С наступающим государственным праздником земляков поздравила губернатор Марина Ковтун.

«Ещё в детстве, постигая азы родной речи, географии и истории, мы поражаемся величию нашей страны. А вырастая, понимаем, что величие страны – в ее людях; на самом деле страна – это мы, и ее будущее – в наших руках», – отметила Марина Ковтун.

Глава региона сказала, что северяне гордятся причастностью к великим делам и свершениям Отечества, хотят принести Родине пользу и честь – так же, как герои первых пятилеток, воины Великой Отечественной, создатели горной и рыбной индустрии Мурмана, строители и энергетики, – все, кто работал на благо Заполярья и всей России.

Традиционно накануне Дня России губернатор вручила труженикам Мурманской области высокие региональные награды.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области и заслуги в профессиональной деятельности, способствующие повышению авторитета региона в Российской Федерации, знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» награжден генеральный директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции Геннадий Казанин.

За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства региона звание «Почётный работник культуры Мурманской области» присвоено хормейстеру хора ветеранов «Встреча друзей» Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Марине Горчаковой. За заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие образования региона звание «Почётный работник образования Мурманской области» присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы №10 г.Кандалакши Любови Агаповой, доценту психолого-педагогического института Мурманского арктического государственного университета Ольге Недосеке и учителю математики гимназии №1 г.Апатиты Елене Пустовой.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие региона Почётная грамота Мурманской области вручена слесарю производственного комплекса энергоснабжения Мурманского морского торгового порта Николаю Алфимову, оператору пульта управления Ковдорского горно-обогатительного комбината Ольге Антоновой, начальнику участка гидротехнических сооружений рудника «Железный» Ковдорского горно-обогатительного комбината Валерию Прищенко, педагогу-психологу детского сада № 6 г .Заполярный Наталье Димаковой, преподавателям Мурманского колледжа искусств Елене Дмитриченко и Владимиру Кузину, преподавателю Кандалакшского индустриального колледжа Елене Клоковой, начальнику юридического отдела Мурманского морского торгового порта Ивану Марьинскому, преподавателю класса скрипки Детской музыкальной школы № 3 г .Мурманска Нине Тарасовой.

За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие и популяризацию народных промыслов Кольского Заполярья премия Мурманской области присуждена заместителю генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Бриз» с 2005 по 2016 год Ирине Волковой. За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие образования региона премия Мурманской области присуждена учителю физической культуры средней общеобразовательной школы № 4 н.п. Ёнский Ковдорского района Василию Дидковскому. За особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры региона премия Мурманской области присуждена руководителю заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи» Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Сергею Прибыткову и руководителю камерного хора «AMADEUS» Мурманского колледжа искусств Валерию Иванову.