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Мурманская область. Арктика28.07.19 10:00

Накануне Дня Военно-морского флота Александр Моисеев поздравил подчинённых с наступающим праздником и вручил особо отличившимся военнослужащим государственные награды

В североморском Дворце культуры «Строитель» прошли традиционные торжества, приуроченные ко Дню Военно-морского флота России. В зале ДК собрались военнослужащие и ветераны Северного флота, члены их семей, жители и гости флотской столицы, руководители органов власти города и области. В праздничном вечере принял участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, обращаясь к собравшимся, отметил, что сегодня в системе национальной безопасности государства Северному флоту, самому мощному и надёжному в стране, отведена особая роль – поддерживать высокую боеготовность морских стратегических сил, обеспечивать военное присутствие России в Мировом океане, создавать и развивать оборонную инфраструктуру на островах Северного Ледовитого океана.

Александр Моисеев поздравил подчинённых с наступающим праздником и вручил особо отличившимся военнослужащим государственные награды.

Глава региона Андрей Чибис поблагодарил воинов-североморцев за службу и отметил, что Северный флот выполняет важнейшую задачу – защищает рубежи России в Арктике, к которой сегодня приковано внимание ведущих мировых держав.

«Успешной вам боевой подготовки, хорошей службы, мира, добра и здоровья! Счастья вашим семьям! А мы, со своей стороны, нашему «старшему брату» – Северному флоту во всём будем помогать», –- подчеркнул Андрей Чибис.

От имени Мурманской областной Думы на праздничном вечере в Доме культуры «Строитель» военнослужащих и ветеранов Северного флота поздравил глава регионального парламента Сергей Дубовой. Он  в своём выступлении отметил, что в истории Северного флота сотни сражений, ярких подвигов, мужество, героизм и крепкие, неподвластные времени, традиции морского братства.

Слова искренней благодарности прозвучали ветеранам, которые до сих пор чувствуют свою неразрывную связь с местом службы, гражданскому персоналу, работникам судостроительного и судоремонтного комплексов. Традиции Российского флота с честью продолжает нынешнее поколение военных моряков.

Глава парламента пожелал всем успехов в ратном труде и новых славных дел во имя укрепления боевой мощи родного Краснознаменного Северного флота и величия России.

По сложившейся традиции, наиболее достойным военнослужащим были вручены Почётные знаки губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье». Региональной награды были удостоены капитан 1 ранга Виктор Петров (АПЛ «Екатеринбург»), капитан 3 ранга Евгений Игнатенко (эсминец «Адмирал Ушаков»), полковник Андрей Могильный и майор Сергей Вокулов (45 армия ВВС и ПВО СФ).

Почётный знак губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» был учреждён более 20 лет назад. Он вручается военнослужащим и сотрудникам силовых структур за особые заслуги в укреплении оборонной мощи Российского государства и отличия, проявленные в период прохождения службы на территории Мурманской области. За прошедшие годы им были награждены более 14 тысяч человек.

Торжественный вечер завершился выступлением артистов ансамбля песни и пляски Северного флота.

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