Накануне выборов. В эфире телеканала «Арктик-ТВ» снова программа «Цвет власти»!

Программа «Цвет власти» всегда держит своё слово (в отличие от политиков) и выходит в эфир накануне выборов, чтобы рассказать зрителям о том, как проходит марафон, победителю которого достанется кресло губернатора Мурманской области. Мы сделали контрольные «замеры» на старте и вот теперь встречаем наших кандидатов на финише. На трудной политической дистанции 6 кандидатов – один рванул вперёд, остальные замешкались и так и не смогли догнать фаворита.

Кто есть кто из кандидатов в губернаторы региона. Что о них думают политологи федерального уровня и мурманчане? Ведущая программы - Александра Ретунская.

Смотрите сегодня, 2 сентября, в 20.00 программу «Цвет власти» на телеканале «Арктик-ТВ» или на сайте телекомпании https://арктик-тв.рф