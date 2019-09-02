Мурманская область. Арктика02.09.19 11:56
Накануне выборов. В эфире телеканала «Арктик-ТВ» снова программа «Цвет власти»!
Программа «Цвет власти» всегда держит своё слово (в отличие от политиков) и выходит в эфир накануне выборов, чтобы рассказать зрителям о том, как проходит марафон, победителю которого достанется кресло губернатора Мурманской области. Мы сделали контрольные «замеры» на старте и вот теперь встречаем наших кандидатов на финише. На трудной политической дистанции 6 кандидатов – один рванул вперёд, остальные замешкались и так и не смогли догнать фаворита.
Кто есть кто из кандидатов в губернаторы региона. Что о них думают политологи федерального уровня и мурманчане? Ведущая программы - Александра Ретунская.
Смотрите сегодня, 2 сентября, в 20.00 программу «Цвет власти» на телеканале «Арктик-ТВ» или на сайте телекомпании https://арктик-тв.рф
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Zviygincew
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михаил
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михаил
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