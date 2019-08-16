Накопленных вопросов очень много - глава региона провёл встречу с жителями Снежногорска

Рабочий день в ЗАТО Александровск вчера глава региона Андрей Чибис завершил встречей с жителями Снежногорска. За два часа горожане задали врио губернатора более 20 вопросов. Один из главных запросов граждан – наведение порядка на улицах и во дворах Снежногорска.

Андрей Чибис подчеркнул, что поддержание чистоты, своевременная уборка мусора и снега, ремонты и обслуживание городской инфраструктуры – прямая задача муниципальных властей, качественного исполнения которой врио губернатора добивается от всех глав.

Уже в проработке регионального правительства находятся и беспокоящие жителей Снежногорска системные проблемы – отсутствие очистных сооружений и острая нехватка узких специалистов в медицинских учреждениях, в том числе спортивных врачей и медицинских сестёр в школах.

Как сообщил врио губернатора, проблему медицинского обслуживания жителей ЗАТО планируется решить путём организации выездных приёмов врачей из областного центра. Детальное обсуждение этой задачи со всеми заинтересованными сторонами состоится уже на этой неделе.

На встрече с главой региона северяне также поднимали темы организации занятости подростков, работы судоремонтного завода «Нерпа», качества ЖКХ.

«Главный вопрос и запрос к руководителями Александровска – это чистота и опрятность территорий. Накопленных вопросов очень много, если нам удастся решить проблему качества содержания городов и посёлков и наладить медицину, мы сделаем большой шаг вперёд», – резюмировал руководитель области.