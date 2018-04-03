Наледь на своих балконах должны чистить жильцы

Все больше жалоб поступает от горожан на работу управляющих организаций: это и неочищенные от снега дворовые проезды, лестницы, козырьки подъездов, и ледяные сосульки на крышах домов.

За своевременную уборку дворов, очистку крыш жилых домов от наледи отвечают управляющие организации. Это входит в перечень обязательных работ в зимний период. Специалисты управлений округов города регулярно проводят рейды по проверке работы коммунальщиков и штрафуют тех, кто недобросовестно выполняет свою работу.

Сегодня специалисты отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского округа провели очередной рейд. Один из первых участков — двор дома № 21 по улице Октябрьская. Проверяющие зафиксировали небольшое количество наледи на кровле и расчищенную от снега придомовую территорию. В прошлом месяце здесь была проведена проверка, составлен протокол на факт невывоза снега после расчистки двора.

Многие мурманчане жалуются и на обледенение балконов — по мнению северян, эту проблему управляющие компании игнорируют.

— Застекленные балконы от наледи должны чистить собственники квартир. Однако контролирует этот процесс и отвечает за него управляющая организация. УК может направлять уведомления жильцам, если этого не происходит, и наледь на выступающих элементах здания присутствует, мы составляем протокол, — пояснил заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского округа Павел Саенко.

За прошедший март специалистами управления Ленинского округа было составлен 101 акт об административных нарушениях и наложено штрафов на сумму более 320 тысяч рублей.