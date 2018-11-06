Налегаем на морковь, яблоки и картофель – они подешевели

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 23 по 29 октября текущего года подешевели морковь (на 2,5%), яблоки (на 0,8), картофель (на 0,6%).

В этот же период возросли цены на репчатый лук (на 2,8%), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной (на 1,6), куриные яйца (на 1,4), пшеничную муку (на 0,9), охлаждённую и мороженую куру (на 0,7), белокочанную капусту (на 0,6), пшено (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.