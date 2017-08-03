Налегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель

Как сообщает Мурманскстат, с 25 по 31 июля текущего года в Мурманской области снизились цены на белокочанную капусту (на 9,6%), морковь (на 4,8), картофель (на 4,5), репчатый лук (на 2,9), гречневую крупу (на 1,8%).

Свинина, кроме бескостного мяса, охлаждённые и мороженые куры, пшеничная мука подорожали – на 0,4%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.