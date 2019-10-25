Налетай, подешевело!

В Мурманской области с 15 по 21 октября текущего года отмечено снижение цен на белокочанную капусту (на 3,4%), сахарный песок (на 2,7), яблоки, свинину, кроме бескостного мяса (на 1,5), поваренную соль (на 1,1), картофель (на 0,9), морковь, пшено (на 0,8), охлаждённые и мороженые куры (на 0,7), питьевое пастеризованное молоко (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, вместе с тем подорожали репчатый лук (на 3,5%), куриные яйца (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.