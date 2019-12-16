«Наливайкам» постараются перекрыть кран постепенно

Найти инструмент, чтобы распивочные заведения в жилых домах больше не открывались, – такую задачу поставил сегодня на оперативном совещании губернатор. Несмотря на то что федеральное законодательство допускает работу подобных заведений в жилых домах, для жильцов этих домов такие «наливайки» представляют большую проблему. Одним из законных оснований для закрытия является нарушение санитарно-гигиенических требований.

Как сообщил на оперативном совещании заместитель губернатора Александр Хомяков, эта мера не дает должного эффекта. Зачастую торговля спиртным возобновляется после переоформления лицензии на кого-то из родственников, используются иные способы продолжить работу распивочных на законных основаниях. Из 46 закрытых заведений лишь три окончательно сменили профиль.

Глава региона констатировал, что такой результат никого не впечатляет. В качестве «пряника» для собственников и арендаторов этих помещений губернатор Мурманской области разработать систему грантов для поддержки общественно полезных активностей в закрывающихся алкогольных заведениях в жилых домах. Он поручил своему заместителю Александру Хомякову вместе с прокуратурой области, Роспотребнадзором, Министерством юстиции, а также Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, выдающим лицензии, найти в рамках действующего законодательства способы, препятствующие выдаче разрешительных документов на повторное открытие таких заведений.