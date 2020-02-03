Налоговая служба впервые не зафиксировала увеличения долга по имущественным налогам россиян

За последние два года процент несвоевременно уплаченных гражданами и бизнесом налогов снизился в России в три раза. Вместе с тем продолжает уменьшаться сумма задолженности. По итогам 2019 года при общем росте поступлений в консолидированный бюджет она сократилась на 6,2%, или на 120 млрд рублей, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

По итогам прошлого года налоговая служба впервые не зафиксировала увеличения долга по имущественным налогам граждан. Не платят налоги вовремя минимум россиян. В большинстве регионов их число не превышает 1-5% населения, пишет «Российская газета».

Как отмечают в ФНС, это в том числе результат создания условий для того, чтобы граждане могли быстро и удобно платить налоги. Сейчас это можно делать в «личном кабинете» и с помощью специальных электронных сервисов на сайте ФНС, введя УИН (уникальный идентификационный номер, указанный в налоговом уведомлении), заполнив платежное поручение.

Ещё один механизм - так называемый единый налоговый платёж. Он появился в 2018 году и представляет собой аналог электронного кошелька. Налогоплательщик пополняет его заранее, а налоговые органы, когда приходит срок, самостоятельно разносят суммы на существующие обязательства.

Уже сейчас сумма таких платежей достигает 1 млрд рублей. С начала 2020 года режим стал доступен для уплаты не только имущественных налогов, но и НДФЛ. В дальнейшем его можно распространить на платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, считают в ФНС.

ФНС продолжит внедрение новых технологий в налоговое администрирование.

На упрощение взаимоотношений налогоплательщиков с государством направлены изменения, которые начнут действовать с 1 апреля: с этой даты не будут выставляться меры взыскания по долгам менее трех тысяч рублей. В большинстве случаев неуплата таких сумм не связана с уклонением от обязательств, поясняют в ФНС.