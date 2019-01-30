Налоговики Кольского края обеспечили прирост поступлений по страховым взносам в 2018 году

Уже два года Федеральная налоговая служба администрирует страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. За это время показатели по данному направлению работы налоговиков Кольского края постоянно растут. Так, поступления доходов по страховым взносам в Мурманской области в 2018 году составили 41,2 млрд рублей, что выше уровня 2017 года на 7%, или 2,7 млрд рублей.

Увеличение поступлений в Пенсионный фонд России составило 7,3% (2,2 млрд рублей), в Фонд обязательного медицинского страхования – 7,3% (516 млн рублей).

В 2018 году в Фонд социального страхования Российской Федерации перечислено 914 млн рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.