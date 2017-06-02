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Мурманская область. Арктика02.06.17 10:41

Налоговики направили 2 тысячи заявлений в суд о взыскании задолженности с жителей Апатитов и Кировска на общую сумму более 11 млн рублей

Как сообщают специалисты Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области в 2017 году в судебные органы направлено 2 тысячи заявлений на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности на общую сумму более 11 млн рублей.

Срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов за 2015 год истек еще 1 декабря 2016 года. Однако не все жители Апатитов и Кировска, являющиеся владельцами транспортных средств, земельных участков, собственниками квартир, дач и прочей недвижимости исполнили обязанность по уплате налогов в бюджет.

Сотрудники инспекции обращают внимание на то, что в случае применения мер взыскания долга неплательщики понесут дополнительные расходы, в том числе судебные. Помимо погашения налога и пени, должникам необходимо будет оплатить исполнительский сбор, который составляет семь процентов от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.

Кроме того, на основании Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав может арестовать имущество и передать его на реализацию, обратить взыскание на заработную плату и иные доходы гражданина, наложить арест на счета в банке, вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за состоянием расчетов с бюджетом. Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также получить дополнительную информацию налогоплательщики могут по телефону инспекции +7 (81555) 2-03-07.

 

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