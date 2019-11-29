Налоговые инспекции Мурманской области будут работать 30 ноября – успей заплатить налоги вовремя

В преддверии наступления срока уплаты имущественных налогов налоговые инспекции Кольского края будут работать в субботу – 30 ноября. Северяне смогут уточнить информацию по своим объектам налогообложения, узнать суммы текущих начислений и реквизиты для их уплаты, проверить наличие или отсутствие задолженности по налогам, а также подать заявку на подключение к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Инспекции Мурманской области 30 ноября будут осуществлять приём с 10.00 до 15.00.

Напомним, срок уплаты транспортного налога, налога на имущество физических лиц, а также земельного налога за 2018 год истекает 2 декабря. Уплаченные суммы имущественных налогов полностью поступают в региональный и местный бюджеты и являются одним из основных источников их формирования.