Налоговые поступления от налогоплательщиков Кольского края выросли более чем на 20%

За январь-июнь 2019 года от всех налогоплательщиков Мурманской области в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 42 млрд рублей, что выше уровня поступлений аналогичного периода 2018 года на 20,6%, или на 7,2 млрд рублей.

Основная часть поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации обеспечена налогом на доходы физических лиц (37%) и налогом на прибыль организаций (35 %).

Также отмечен рост поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области на 5,3 млрд рублей. Весомая часть собранных налогов, а это 86%, или 36,2 млрд рублей осталась на территории Мурманской области, 14%, или 5,9 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет.

Основными источниками формирования доходов консолидированного бюджета региона являются: налог на доходы физических лиц (43%), налог на прибыль организаций (39%), имущественные налоги (10%), а также налоги на совокупный доход (7%).

Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 99%.

Доходы областного бюджета за счет налоговых платежей по итогам первого полугодия 2019 года составили более 28 млрд рублей, что на 19,4% (на 4,7 млрд рублей) выше уровня поступлений аналогичного периода 2018 года.

Объем налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований Кольского края за январь-июнь 2019 года также вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% - отмечают специалисты УФНС России по Мурманской области. За указанный период налогоплательщиками региона в местные бюджеты перечислено 7,6 млрд рублей налогов и сборов.