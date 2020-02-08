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Мурманская область. Арктика08.02.20 07:45

Налоговые поступления от налогоплательщиков Кольского края выросли почти на 20%

В 2019 году от всех налогоплательщиков Мурманской области в консолидированный бюджет Мурманской области поступили более 81 млрд рублей, что выше уровня поступлений 2018 года на 19,7%, или на 13,4 млрд рублей. По-прежнему основными источниками формирования доходов консолидированного бюджета региона являются: налог на доходы физических лиц (42%), налог на прибыль организаций (41%).

Доходы областного бюджета за счёт налоговых платежей по итогам 2019 года составили более 65,3 млрд рублей, что на 24,2%, или на 12,7 млрд рублей выше уровня поступлений 2018 года.

Объём налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований Кольского края за 2019 год также вырос по сравнению с 2018 годом на 4,5%. За указанный период налогоплательщиками региона в местные бюджеты перечислены почти 16 млрд рублей налогов и сборов. 

 

 

 

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