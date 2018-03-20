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Мурманская область. Арктика20.03.18 09:41

Налоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше

Минфин РФ предлагает включить в Налоговый кодекс (НК) сборы в систему «Платон», отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы. Включение этих сборов в НК РФ будет означать их передачу в ведение налоговой службы. По информации «Коммерсанта», в ФНС готовы приступить к администрированию платежей в случае принятия такого решения.

Выбор именно этих платежей Минфин объясняет тем, что все они поступают в федеральный и региональный бюджеты - в отличие от сборов, схожих с государственными пошлинами и во многих случаях достающихся собирающим их учреждениям.

По информации Федерального казначейства, в 2017 году сумма утильсбора составила 205,9 млрд рублей - это самый значительный платёж «шестёрки». В виде платы за негативное воздействие в бюджеты поступило 14,2 млрд, в виде экологического сбора - 1,3 млрд. Средства отчислений операторов связи составили 13,8 млрд рублея, поступления в возмещение вреда, причиняемого дорогам грузовиками массой свыше 12 тонн,- 19,8 млрд рублей. Общая сумма поступлений «новых налогов» (без курортного сбора, который ещё только будет запущен с 1 мая 2018 года) в 2017 году была равна 255 млрд рублей - Минфин выбрал для включения в НК источники, приносящие заметный доход государству.

Как отмечает министерство, ещё ряд платежей в теории также может попасть в НК (вторая группа) - патентные пошлины, плата за предоставление сведений из госреестров и регистров, за снятие запрета на строительство и реконструкцию, платежи при маркировке алкоголя и табака и прочие. Минфин в презентации отмечает, что в случае перевода этих платежей в НК надо будет решать вопрос финансирования получающих их сейчас учреждений. Наконец, к третьей группе платежей отнесены плата за госэкспертизы, платежи, взимаемые бюджетными учреждениями за оказание услуг, большое количество платежей регионального и муниципального уровня.

Включить последнюю группу в НК невозможно, и поэтому Минфин предлагает урегулировать их отдельным законом – «О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Дополнительно будет утверждё полный перечень неналоговых платежей. После добавления к нему информации о регулировании будет составлен интерактивный реестр таких сборов. После 1 июля 2020 года платежи, не включенные в перечни, взиматься не должны.

Законопроект Минфина в целом согласован бизнес-сообществом, сообщает издание, однако предпринимателям идея включения части платежей в НК не нравится - из-за неизбежного усиления ответственности за неуплату.

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