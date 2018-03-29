Нам грозят повешением цен на бензин

Ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами (Совет по товарным рынкам, СПРТ) предупредила автовладельцев о сокращении поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний, что в свою очередь может спровоцировать рост цен на бензин для конечных потребителей, пишет 1prime.ru.

В частности, ассоциация предупреждает, что начиная с 28 марта оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уже достигли своего исторического максимума за период торгов начиная с 2012 года.

Как предупреждает ассоциация, если эта тенденция продолжится, то уже к летнему сезону, через три месяца, цены на российских автозаправках вырастут до 5 рублей за литр топлива. А независимые АЗС, предупреждает председатель правления СПТР и совладелец компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз, и вовсе могут перестать продавать топливо.

Отметим, что по итогам мониторинга регионального рынка реализации нефтепродуктов и уровня цен специалисты УФАС России по Мурманской области в течение трёх недель отмечали снижение стоимости топлива на оптовых базах Мурманской области, а с 19 по 25 марта пошло повышение. В этот же период на АЗС региона цены на топливо оставались стабильными.