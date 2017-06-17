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Мурманская область. Арктика17.06.17 15:32

Нам Кольской земли мало, искусственный берег мы создам!

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 июня подписал распоряжение «О создании искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений», которое сегодня размещено на сайте кабмина. Российские журналисты, плохо знающие географию и наш край, уже растираживали эту новость с сенсационными заголовками о создании искусственных островов в Баренцевом море(!)

Это позволит создать около 10 тысяч рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства, оптимистично прописано в распоряжении.

Распоряжением правительства № 1129-р утверждён план первоочередных мероприятий по созданию в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Этот центр создаётся ОАО «НОВАТЭК» в лице дочернего общества ООО «Кольская верфь».

Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и облуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Для размещения объектов Центра необходимо строительство искусственных земельных участков в акватории Кольского залива Баренцева моря. Искусственные земельные участки, которые журналисты, падкие до сенсаций, окрестили «острова», будут создаваться за счёт собственных средств ООО «Кольская верфь». Объём капитальных вложений составит более 25 млрд рублей.

ООО «Кольская верфь» получены разрешения Росморречфлота на создание искусственных земельных участков на водном объекте. Подписанным распоряжением ООО «Кольская верфь» определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключён договор о создании четырёх искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря.

Нам обещают, что строительство Центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства.

Строительство в селе Белокаменка Мурманской области будет вестись в рамках проекта «Арктик СПГ-2» по освоению месторождений Гыдана. Строительство верфи может начаться до конца этого года, первые плавучие СПГ-заводы будут заложены в 2018 году. Возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений планируется завершить к 2020 году.

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