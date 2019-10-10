Нам напомнили, что в 2020 году вырастут тарифы на электроэнергию

В 2020 году рост тарифов на электроэнергию в следующем году будет в большинстве регионов достаточно умеренным. Это следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который установит минимальные и максимальные уровни тарифов на первое и второе полугодия 2020 года, пишет «Российская газета».

В первом полугодии в большинстве субъектов РФ тарифы на электроэнергию останутся прежними или вырастут совсем незначительно, а во втором полугодии рост может составить 5%, подсчитал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Кирилл Парфенов.

«Суммы в квитанциях будут зависеть не только от тарифа, но и от наличия или отсутствия газовой плиты (ставка тарифа дифференцирована по данному признаку), а также от структуры потребления электроэнергии данным домохозяйством в течение суточных тарифных зон («ночной» и «пиковый» тариф дорожают неравномерно)», - уточняет доцент РЭУ Владимир Колмаков.

Напомним, с 2023 года тарифы будут устанавливать не на год, а на срок не меньше 5 лет. Поправки об этом были приняты после того, как Президент России Владимир Путин поручил ФАС пересмотреть тарифы, отметив, что россияне регулярно жалуются на необоснованный рост цен на коммунальные услуги.