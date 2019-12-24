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Мурманская область. Арктика24.12.19 14:33

Нам посчитали новые тарифы на коммунальные услуги

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области: в 2020 году тарифы на коммунальные ресурсы изменятся только с 1 июля, рост совокупной платы граждан не превысит федеральных ограничений.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области останутся одними из минимальных по РФ и наименьшими в СЗФО и составят: с 1 января 2020 года для домов с газовыми плитами – 2,76 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 1,99 руб./кВтч. С 1 июля 2020 года - для домов с газовыми плитами – 2,82 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,09 руб./кВтч.

Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд АО «Мурманоблгаз», увеличатся с 1 июля 2020 года в пределах инфляции – на 4%. В ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО п. Видяево цены уже сегодня сформировались на достаточно высоком уровне, и в целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в указанных муниципальных образованиях увеличения тарифов на газоснабжение с 1 июля 2020 года не произойдет.

Установление тарифов на тепловую энергию, как и в предыдущие годы, осуществлялось с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а также абсолютных размеров тарифов, сложившихся в муниципалитетах. Поэтому в тех муниципальных образованиях, где уже на сегодняшний день установленные тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63 рубля, изменение тарифов с 1 июля текущего года не произойдёт. Это коснется населенных пунктов 23 муниципальных образований по отдельным теплоснабжающим организациям, расположенным в Мурманске, Кировске, Полярных Зорях, н.п. Высокий, ЗАТО Александровск, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском и Терском районах. В большинстве муниципальных образований тарифы остаются неизменными уже не первый год (от 2 до 7 лет).

Кроме того, по итогам тарифной кампании на очередной период регулирования снизятся тарифы на тепловую энергию по отдельным ресурсоснабжающим организациям в Мурманске, ЗАТО г. Североморск и Коле.

С учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования проводилась работа по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. В целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, где установленные тарифы составляют 45 руб./куб. метр и выше, тарифы с 1 июля 2020 года останутся неизменными.

В ряде муниципальных образованиях, таких как г.п. Зеленоборский и Туманный тарифы на водоснабжение и водоотведение остаются неизменными уже пятый год. В ЗАТО Островной, г.п. Кильдинстрой (для потребителей МУП «Кильдинстрой), н.п. Корзуново (для потребителей ООО «ПромВоенСтрой») не изменятся тарифы на водоснабжение, а в г. Полярные Зори, с.п. Зареченск – на водоотведение.

С 1 января 2020 года комитетом по тарифному регулированию Мурманской области установлен тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Управление отходами» в размере 856,97 руб./ куб. метр  на весь 2020 год, который ниже действовавшего в 2019 году. С учётом установленного Правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для населения плата составит 128,55 рубля с человека в месяц. Установленная плата с человека за обращение с ТКО на территории Мурманской области даже с учетом модернизации системы обращения с ТКО в регионе сформировалась на доступном уровне, что показывает сравнительный анализ платы за обращение ТКО в РФ.

Таким образом, учитывая особенности каждого муниципального образования, максимальный предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (рост совокупной платы граждан) в рамках распоряжения правительства Российской Федерации в муниципальных образованиях Мурманской области с 1 июля 2020 года не превысит 5,4%, а по отдельным муниципальным образованиям сложится ниже федеральных ограничений.

Рост платы граждан определяется с учетом одинакового набора коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления. Таким образом, платеж по квитанции за июль 2020 года за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, подогрев воды, электроэнергию, газ, обращение с ТКО необходимо соотнести с соответствующим платежом за декабрь 2019 года, при этом объемы потребления услуг должны быть одинаковыми.

Министерством труда и социального развития Мурманской области учтены меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан (многодетные семьи и т.д.).

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчёта и внесения платы за коммунальные услуги возложен на Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.

На официальном сайте комитета по тарифному регулированию Мурманской области размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу для Мурманской области. Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам: (815-2) 48-78-15, 48-78-29, электронная почта: utr@gov-murman.ru.

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