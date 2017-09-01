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Мурманская область. Арктика01.09.17 08:55

Нам предлагают ползучее повышение пенсионного возраста

Пенсионный возраст можно повысить ещё для ряда категорий граждан, как это уже было сделано в отношении госслужащих, но не разово для всех. Такое мнение высказал 31 августа первый замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев в эфире телеканала «Россия 24». «Здесь я пошёл бы по пути дифференцированного подхода. Есть категории, которые спокойно переживут повышение пенсионного возраста», - сказал парламентарий. Например, с этого года начинает постепенно повышаться пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих, напомнил он.

- Это не вызвало ни массовых протестов, ни волнений. Наоборот, многие госслужащие-женщины вполне работоспособны в 55 лет, - продолжил Исаев. - А в условиях, когда было жёсткое отсечение, они не могли дальше работать на постоянной основе, их переводили на годовой контракт, что для них менее удобно.

«Я думаю, что точно так же мы можем найти определенные категории, которые сами хотят продолжать работать и в отношении которых постепенно могут приниматься решения о повышении пенсионного возраста. А вот разовое для всех повышение, с моей точки зрения, было бы неправильным шагом, который не привел бы к решению тех задач, которые ставит перед собой Министерство финансов», - заключил первый замглавы думских единороссов.

Депутаты Госдумы предлагают сделать добровольным участие в накопительной части пенсии, в то время как обязательные государственные взносы должны идти только на страховую часть пенсии, сказал он.

По словам парламентария, несмотря на то, что в стране создана обязательная система страхования пенсионных накоплений, «что будет означать в номинале через 15-20 лет та сумма, которая застрахована, не скажет никто». -- В этой связи мы настаиваем на том, чтобы сделать участие в накопительной системе исключительно добровольным, - сказал он.

Исаев пояснил, что если человек доверяет «негосударственному пенсионному фонду, он добровольно может перечислять взносы из своей заработной платы», причём эти взносы, по словам политика, не должны облагаться никакими налогами. Та же схема, добавил депутат, может работать и в отношении работодателя, который хочет поддержать работника в этом начинании.

- А вот взносы обязательные, взымаемые государством, с нашей точки зрения должны идти только на страховую пенсию, из которой выплачивается пенсия нынешним пенсионерам, но которая отмечается на счетах человека как его вклад, от которого будет зависеть его пенсия в будущем, - заключил первый заместитель руководителя думских единороссов.

Напомним, пенсионный возраст для чиновников в России начал поэтапно повышаться с 1 января 2017 года. Повышение будет происходить постепенно: ежегодно по полгода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Эти нормы касаются государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности регионов и муниципальные должности на постоянной основе.

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