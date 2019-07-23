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Мурманская область. Арктика23.07.19 12:45

Намордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям

Сенаторы внесли сегодня в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», - говорится в пояснительной записке, пишет 1prime.ru.

Сенаторы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно посредством сервисов электронной почты пользователями, скрывающими свои персональные данные.

Законопроект предусматривает, что наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

В Госдуму также внесен законопроект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

Предусматривается, что e-mail сервисы должны ограничивать передачу таких сообщений в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

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