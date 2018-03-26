Наперекор непогоде

Несмотря на ненастную погоду, очередной этап соревнований «Родной двор – родной город», прошедший в это воскресенье, собрал немало участников. На спортивной площадке, в районе дома № 139 по Кольскому проспекту малыши вместе с родителями приняли участия в разминке, «веселых стартах» и эстафетах.

– Приятно видеть, что на спортивный праздник приходят целыми семьями, – отметил директор городского спорткомплекса «Авангард» Сергей Негода. – Это и знакомство с соседями, и формирование здорового образа жизни у северян с самого юного возраста.

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие курсанты Нахимовского училища. Они на собственном примере показали, как важно поддерживать физическую форму, а также поделились секретами тренировок.

Финал спортивного праздника «Родной двор – родной город» запланирован на сентябрь 2018 года.