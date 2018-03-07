Наплевать на людей!

Компания «Лифт» заставила пенсионеров, инвалидов и мам с колясками ходить по лестницам пешком

Наша редакция уже рассказывала о компании ООО «Виком», связанной с бывшим заместителем главы Оленегорска Владимиром Мошниковым. Фирма эта пытается прибрать к рукам жилфонд города: проводит собрания собственников с целью смены управляющей компании. Вот только ряд подписей жильцов при голосовании «ЗА» переход в новую управляшку оказался подделан. Именно так считают жители города, обратившиеся в суд с соответствующим заявлением. А это уже вызывает много вопросов о честности и порядочности руководителей новоявленной конторы.

Подлость на прощание

В числе учредителей ООО «Виком» значится ООО «Лифт». Эта компания до недавнего времени обслуживала многие подъёмники в домах оленегорцев. Но УК «Наш дом», которая трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обслуживает большой жилой фонд нашего города, по целому ряду причин с 1 марта расторгла договор на техническое обслуживания лифтов с ООО «Лифт». Была выбрана новая компания, зарекомендовавшая себя уже во всей Мурманской области, ООО «Мурманск – лифт Юг».

Договор с одной компанией расторгнут, с другой – заключён. По правилам здоровой конкуренции выбрана лучшая. С точки зрения закона и здравого смысла 28 февраля должна была состояться передача всего имущества и ключей от машинных отделений лифтов. Однако ООО «Лифт» в этот день начало демонтаж диспетчерского оборудования. Дальше и вовсе нажали красную кнопку – выключили рубильники питания. В один момент лифты остановились, благо, что внутри кабин в этот момент не было пассажиров, иначе могли пострадать люди. На двери машинных отделений сотрудники ООО «Лифт» повесили замки и ушли, не попрощавшись, сделав подлость ни кому-то другому, а жителям Оленегорска.

А ведь в этих домах живут и пенсионеры, и инвалиды, которым тяжело или вообще невозможно подняться на свой этаж по лестничным пролётам. Лифт для них – не просто средство передвижения, а единственная возможность выйти на улицу. Преодолеть ступеньки сложно и мамочкам с детьми, особенно если они живут на верхних этажах.

Такая ситуация сложилась в домах № 3 и № 9 по улице К. Иванова, доме № 6 (корпус 2) по улице Космонавтов, домах № 7 и 17 на Молодёжном бульваре, домах № 11/1 и № 11/2 на Мурманской, доме № 27 на Парковой, доме № 34 на Строительной и доме № 7 на улице Южной. То есть люди, принимающие решения в ООО «Лифт», просто наплевали на жителей 10 домов Оленегорска. Ответственность и «профессионализм» известного рода налицо!

С проблемой справились

Примечательно, что двери в машинные отделения отключенных лифтов сделаны из железа с соблюдением всех противопожарных требований. Даже используя специальное оборудование их не вскрыть просто так – пришлось бы просто разрушить конструкцию. Ломать их не стали, ведь это собственность людей. Специалисты ООО «Мурманск-лифт Юг» поехали за ключами лично. Получить их удалось только в полночь. Сотрудники компании работали ночью, всё оборудование за несколько часов было налажено, лифты возобновили работу.

Опасайтесь саботажа!

Проблем теперь быть не должно. Везде в подъездах уже развешаны объявления, куда звонить в случае неисправности лифтов. Телефон аварийной простой 8-911-310-46-22. Однако сами работяги, электромеханики, запускавшие лифты ночью, раз столкнувшись с саботажем, снова опасаются вредительства. Они рассказали, что при наличии элементарных знаний, остановить машину достаточно просто, лишь бы наглости хватило. С этим и у ООО «Лифт», и у ООО «Виком», судя по всему, всё в порядке.

Не стоит удивлять, если тот же «Виком» в ближайшее время попытается провести собрания о смене управляющей компании в тех домах, где только что отключали лифты. Только теперь и сами жители будут знать, чьи уши торчат из шляпы фокусника, который решил, что умеет останавливать лифты в многоэтажных домах города.

Василий ГОРЯЧЕВ.