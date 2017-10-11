Направлено в суд уголовное дело по факту управления водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой города Оленегорска Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Оленегорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии органа предварительного расследования, северянин, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 26 августа 2017 года вновь в ночное время ехал на автомобиле в состоянии опьянения. Основанием для остановки транспортного средства послужила поступившая в отдел полиции информация. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения.

Мужчина свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.