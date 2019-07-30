Нарисуют Кольский мост на стене трансформаторной будки

Ещё одна трансформаторная подстанция превращается в красочный арт-объект. Несмотря на капризы природы, Мурманск становится ярче благодаря оригинальным проектам фестиваля «Комфортная городская среда».

– Один из этапов фестиваля – украшение трансформаторных подстанций современной «живописью», – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Таран. – На улице Шмидта, 1 будет изображен один из символов заполярной столицы – самый длинный за Полярным кругом Кольский мост.

Всего в этом году планируется разрисовать более 12 трансформаторных подстанций в разных частях города. Приоритет будет отдан объектам, которые видны с дорог общего пользования, чтобы творчество художников было доступно не только жителям домов, окружающих подстанцию, а большему числу мурманчан.

Кроме трансформаторных подстанций молодежь Мурманска разукрасит строительные ограждения кинотеатра «Родина».

– Погода, конечно, вносит свои коррективы, но мы очень надеемся, что все проекты удастся воплотить вовремя, – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. – В настоящее время на забор наносится эскиз. Это работа «Ни конца, ни края» Полины Рак, которая рассказывает о путешествии из Мурманска в Териберку и обратно.

На этом фестиваль не заканчивается, он продлится все лето и ознаменуется рядом ярких и запоминающихся событий.