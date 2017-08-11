Наркоман, убивший двух женщин и жестоко избивший третью, предстанет перед судом

Прокуратурой Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, 1985 года рождения. Он обвиняется в совершении убийств и ряда разбойных нападений на граждан (п.п. «а,з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Следствием установлено, что наркозависимый мужчина, с целью получения денег для приобретения наркотиков, напал на ранее знакомую пожилую женщину и нанес ей не менее 22-х ударов ножом. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте преступления. После чего, обвиняемый похитил её имущество, мобильный телефон и денежные средства на сумму 25 тысяч рублей.

Продолжая свои преступные действия, обвиняемый, вооружившись ножом, проник в торговый павильон, расположенный у дома № 6 по ул. Капитана Копытова в Мурманске и напал на продавца. Нанеся женщине многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась, обвиняемый похитил денежные средства в размере 3 тысяч рублей и скрылся.

В этот же день обвиняемый, используя камень в качестве оружия, напал на женщину, заходившую в подъезд дома, нанёс ей несколько ударов по голове и похитил имущество.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан спустя непродолжительное время. Мужчина признал свою вину по всем эпизодам предъявленного обвинения.

Уголовное дело направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу.