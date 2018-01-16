Наркоману за рулём не удалось подкупить сотрудника ГИБДД

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовных дел в отношении жителя Оленегорска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что в ноябре 2017 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения управлял автомобилем и был остановлен сотрудником ГИБДД УМВД России по городу Мурманску, затем направлен для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в наркологический диспансер. Осознавая, что в результате освидетельствования будет документирован факт употребления им наркотических средств, у злоумышленника возник преступный умысел на передачу полицейскому денежных средств в сумме 25 тысяч рублей за несоставление процессуальных документов о совершении им административного правонарушения.

Однако довести преступный замысел он до конца не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.