Наркополицейские подвели итоги профилактической операции «Дети России-2018»

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018», проходившей на территории Мурманской области в период с 1 по 10 апреля 2018 года, сотрудниками органов внутренних дел проверено 28 объектов транспортной инфраструктуры, 105 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, 138 объектов жилого сектора. Выявлено 147 преступлений, из них 20 - связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За время акции сотрудниками полиции проведено более 750 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних.

В профилактических мероприятиях антинаркотической направленности совместно с полицейскими принимали участие органы образования и здравоохранения области, общественные и молодёжные организации, традиционные религиозные конфессии.

36 родителей (законных представителей) были привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, 20 лиц привлечены к ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

В рамках акции жители города и области могли позвонить и сообщить о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по каналу связи «02».

Также сотрудниками полиции в образовательных учреждениях Мурманской области всех форм обучения проведены тематические лекции и беседы профилактической направленности, организованы семинары для работников образовательных учреждений области. В ходе беседы сотрудники полиции подробно рассказывали о юридической ответственности за употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ, акцентировали внимание на пропаганду здорового образа жизни и мотивацию на отказ от употребления наркотиков.

Особое внимание в ходе операции уделялось проведению спортивных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к потреблению наркотиков в молодежной среде. В период операции в муниципальных образованиях Мурманской области прошли соревнования по следующим видам спорта: хоккею, конькобежному спорту, лыжным гонкам, спортивно-массовые мероприятия в рамках проекта «Родной двор – родной город», направленные на привлечение широких масс населения к занятию физкультурой и спортом.