Наркополицейские подвели итоги работы за прошедший период 2018 года

Сотрудники УКОН УМВД России по Мурманской области подвели итоги работы в прошедшем периоде 2018 года по противодействию распространения наркотических средств на территории региона. В текущем году правоохранительными органами зарегистрировано 365 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из них 305 или 83,6 процента относятся к категории тяжких и особо тяжких. Удельный вес наркопреступлений от общего количества уголовно наказуемых деяний составил 12,45 процента.

Раскрыто 177 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1 преступление, совершенное в составе организованной преступной группы. Установлено 165 лиц, совершивших наркопреступления, 162 – привлечено к уголовной ответственности.

Среди лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, более половины не имеют определенного вида дохода, 29 процентов являются наемными рабочими, 10,5 – учащимися общеобразовательных организаций. В частности, участниками наркопреступлений стали 4 студентов профессиональных колледжей. Выявлено 3 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных военнослужащими соединений и частей, дислоцированных на территории Мурманской области.

Из незаконного оборота изъято более 6,5 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Анализ структуры изъятых на территории региона наркотиков показывает, что среди них преобладают наркотические средства амфетаминовой группы и героином, а также синтетические наркотики. Зарегистрировано и 6 фактов изъятия ранее отсутствовавших на наркорынке сильнодействующих веществ, таких, как анаболические стероиды.

Сохраняется тенденция перехода незаконного оборота наркотиков в бесконтактную плоскость с использованием средств связи, сети Интернет и различных платежных систем. Полицейскими за последнее время выявлено 39 интернет-ресурсов, содержащих признаки пропаганды наркопотребления. Ссылки на них направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о внесении в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Доступ к 29 сайтам уже заблокирован в связи с обнаружением материалов, содержащих противоправную информацию.

Стоит также отметить, что в 2018 году сотрудниками полиции выявлен 241 факт нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. В их числе 28 связаны с незаконным хранением наркотиков, 168 – с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 5 – с потреблением наркотических средств, психотропных веществ либо одурманивающих веществ в общественных местах. В 96 случаях при рассмотрении административных материалов в отношении наркопотребителей судами приняты решения о возложении на них дополнительной обязанности в виде диагностики, лечения, прохождения профилактических мероприятий, медицинской и социальной реабилитации.