Наркополицейские провели показательные выступления для участников соревнований по тхэквондо

В Мурманске состоялись ежегодные соревнования по тхэквондо (ВТР) на призы регионального отделения Общества «Динамо», которые проводятся с целью подготовки допризывной молодежи к службе в армии и силовых структурах, а также популяризации здорового образа жизни, профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма среди детей и подростков. Участниками состязаний стали юноши и девушки от 8 до 14 лет, почти со всей области.

Соревнования торжественно открыли заместитель председателя Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» Ирина Владимирская и врио начальника отдела УКОН УМВД России по Мурманской области подполковник полиции Людмила Аристова. Всем участникам состязаний они пожелали спортивной удачи, силы духа и побед.

Перед началом поединков состоялись показательные выступления бойцов подразделения специального назначения «Гром» УКОН УМВД России по Мурманской области. Подросткам и их родителям показали боевую и физическую подготовку «спецназовцев». Также сотрудники «Грома» продемонстрировали свои навыки владения холодным оружием и приёмы рукопашного боя. Для бойцов подобное выступление не сильно отличалось от каждодневной тренировки, но на ребят оно произвело неизгладимое впечатление, - отметили сотрудники наркоконтроля.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями Общества «Динамо».