Народ должен знать, что приближается Всероссийская перепись населения

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что в октябре 2019 года начинается активная подготовительная информационно-разъяснительная кампания Всероссийской переписи населения 2020 года.

В рамках проводимой кампании 1 октября с 12.00 до 14.00 по московскому времени состоится медиамероприятие в Москве на тему «Год до переписи».

Мероприятие будет проводиться в виде прямой трансляции в официальных аккаунтах переписи и/или на канале «YouTube»:

https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg;

https://www.facebook.com/strana2020;

https//vk.com/strana2020;

https://ok.ru/strana2020.