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Мурманская область. Арктика08.11.17 09:00

Народ и армия – едины: Северный флот помог жителям Щонгуя, возведя временную переправу на реке Кола

Временный мост через реку Кола, который военные инженеры Северного флота установили в ходе учений, планируют сохранить для населения посёлка Шонгуй до завершения ремонта стационарного моста.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов не исключил возможность использования жителями посёлка Шонгуй временного моста через реку Кола, установленного личным составом мостовой роты центра материально-технического обеспечения Северного флота в ходе уникального тактико-специального учения, которое впервые проходит в Мурманской области.

В нём задействовано более 500 человек личного состава и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. После проведения учения временная переправа может быть использована для нужд населения поселка до окончания ремонта стационарного моста.

Временную переправу через реку соорудили из комплекта малого автодорожного разборного моста за несколько дней. Он способен выдерживать технику весом до 50 тонн. Грузоподъёмность моста была уже проверена по окончании первого этапа учения. По мосту прошла колонна из шести груженых «КамАзов» в сопровождении двух БТР-80. Общий вес техники составил более 100 тонн.

По словам Евменова, 10 ноября на этом участке будут проведены масштабные учения - под прикрытием морской пехоты по мосту пройдёт колонна бронетехники, в её составе будут даже 40-тонные гусеничные машины.

На данном этапе планируется отработать тактику действий подразделений морской пехоты по охране и обороне важного объекта. Морские пехотинцы будут оборонять переправу через реку от атаки условных террористов, которые попытаются прервать движение. В эпизоде примут участие не только подразделения охраны, но и авиация, которая будет осуществлять разведку и боевое прикрытие обороняющихся морских пехотинцев с воздуха.

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