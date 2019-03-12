Народ поддержал изменения и дополнения Устава ЗАТО г. Североморск

11 марта состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск». Открывая публичные слушания председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев выразил признательность всем, кто проявил интерес к обсуждению и принятию изменений и дополнений в Устав муниципального образования, который является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов.

Внесение изменений в Устав вызвано необходимостью учесть в нём изменения и дополнения в федеральные законы и законы Мурманской области, а также возможные предложения жителей ЗАТО, которыми обязаны руководствоваться органы местного самоуправления.

39 суток было предоставлено жителям Североморска, партиям, общественным организациям, предприятиям и учреждениям, органам местного самоуправления для ознакомления с изменениями в Устав и возможностью внести свои предложения, выступить с ними на публичных слушаниях.

С внесенными изменениями и дополнениями Устав ЗАТО г. Североморск будет в полной мере отвечать реалиям времени и требованиям федерального и регионального законодательства.

Евгений Алексеев предоставил слово для доклада «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск» начальнику юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Юлии Ростовцевой, которая сообщила, что всего в Устав внесено 12 изменений и дополнений. Юлия Ростовцева подробно остановилась на всех вносимых изменениях и дополнениях в Устав.

Участники публичных слушаний единогласно приняли заключение, которыми был одобрен проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск». Совету депутатов ЗАТО г. Североморск рекомендовано принять данный проект решения.

Заключение по результатам публичных слушаний будет опубликовано в газете «Североморские вести» и размещено в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск».

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск должны быть приняты на заседании Совета депутатов не менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов. После этого, принятые изменения в Устав будут зарегистрированы в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом. И лишь после государственной регистрации Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск будет обнародовано путем опубликования в газете «Североморские вести», после чего изменения и дополнения в Устав вступят в законную силу.