Народ придумает и выберет название новому детскому саду, строящемуся в посёлке Североморск-3

Администрация ЗАТО г.Североморск с 21 августа по 21 сентября собирает предложения жителей для проведения опроса по выбору лучшего названия нового детского сада, строящегося на территории посёлка Североморск-3.

Выбор имени детского сада – добрая традиция жителей флотской столицы. Имя нового детского учреждения должно быть не просто интересным, оригинальным, запоминающимся и радующим будущих его воспитанников, но и отражающим индивидуальную особенность данного учреждения и поселка.

Предложения названия детского сада все желающие могут оставить на интернет ресурсах: сайт администрации ЗАТО г.Североморск; сайт газеты «Североморские вести»; в официальной группе газеты «Североморские вести» в социальной сети «ВКонтакт»; в официальной группе «Подслушано в Североморск-3» в социальной сети «ВКонтакт»; в официальной группе радиостанции «Север-FM» в социальной сети «ВКонтакт»; в официальной группе Североморский телевизионный канал в социальной сети «ВКонтакт».

Самые популярные, оригинальные и интересные названия войдут в список народного онлайн голосования. Опрос будет размещен 21 октября на перечисленных интернет ресурсах. Подведение результата народного голосования состоится 21 ноября.

Итоги будут обнародованы на сайте администрации ЗАТО г.Североморск и в СМИ.