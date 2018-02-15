Народные гулянья «Широкая Масленица» состоятся в Мурманске

17 и 18 февраля в заполярной столице, в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять», пройдут театрализованные народные гулянья «Широкая Масленица».

17 февраля в 14 часов праздничные представления будут организованы в Первомайском округе на площадке около дома № 101 по Кольскому проспекту, в Ленинском округе на территории парка культуры и отдыха на Семёновском озере а также в жилом районе Росляково – перед зданием ДК «Судоремонтник».

Всех пришедших ждут выступления творческих коллективов города, веселые конкурсы, игры, призы, отличное настроение и, конечно же, вкусные блины.

18 февраля народное гулянье развернется на центральной площади города перед зданием гостинично-делового центра «Арктика».

Торговые ряды с праздничной продукцией начнут работу в 12.00.

В 13.00 свою работу начинают игровые площадки, расположенные на площади «Пять Углов»: «Молодёжная программа»; «Спортивно-развлекательная площадка»; «Бой подушками»; «Масленичные традиции»; «Уличный театр»; «Русский керлинг».

В 14.00 начнётся театрализованная программа, гостей праздника встретят веселые скоморохи и выступления лучших народных творческих коллективов Мурманска.