Народные контролеры во время рейда в торговую сеть обнаружили многочисленные нарушения

13 сентября в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоялся общественный рейд в магазин торговой сети «Дикси» в Мурманске. Поводом для проведения мониторинга стали обращения покупателей: они жаловались на большое количество просроченных товаров и антисанитарию в торговой точке.

В ходе рейда народными контролерами было обнаружено большое количество нарушений.

«В соответствии со схемой расположения систем противопожарной безопасности в помещении магазина должно быть пять огнетушителей, - рассказал член регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль» Кирилл Воронкевич. - Ни в одном из указанных на схеме мест огнетушителей нет. Один нашелся, но совсем в другом месте».

«Некоторые проходы в магазине загромождены тарой, часть холодильного оборудования либо испорчена, либо работает в неверном температурном режиме, - отметил член регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль» Кирилл Чудинов. – Мясная продукция имеет признаки многократной разморозки и заморозки, в одном холодильнике мясо буквально вмерзло в лед – никто из покупателей его не достанет, да и вряд ли кто-то захочет это сделать. Общий вид торговой точки – неопрятный, упаковки с продуктами валяются на полу, там же рассыпан сахарный песок, который так и не убрали за все время рейда».

«Буквально за несколько минут мы набрали полную корзину просроченных и испорченных продуктов, причем самых разных: в том числе есть гнилая плодоовощная продукция, испорченное мясо и яйца, хлебобулочные изделия», - рассказала член регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль» Анна Багатова.

«Хлеб, который судя по ценнику был изготовлен несколько часов назад, уже зачерствел, - поделилась впечатлениями представитель общественности Тамара Ветренко. – Как такое могло произойти? Может, причина в том, что на хлебопродукции две бирки – одна наклеена поверх другой? И на самом деле – произведён хлеб не сегодня?»

«Мы не в первый раз проводим общественные рейды в магазинах этой сети, - подвел итог депутат Мурманской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения Партии Герман Иванов. – Проблемы везде одни и те же - это наличие просроченных товаров (овощи, фрукты), поврежденные товары, гнилые товары и так далее. Руководство магазина к нам так и не вышло, но в любом случае все документы по результатам проверки будут направлены в торговую сеть. Примерно через две-три недели мы сюда снова вернемся, посмотреть, что изменилось. Надеемся, что большая часть замечаний будет устранена. Ведь в противном случае нам придется обращаться уже в надзорные органы. Хотя, как показывает практика, обычно это не требуется – после нашего мониторинга ситуация в торговых точках становится намного лучше. Думаю, что так будет и на этот раз».