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Мурманская область. Арктика10.01.18 16:31

«Народный контроль» - все шубы на ярмарке были с чипами

Сегодня в рамках реализации партийного проекта  «Народный контроль» состоялась общественная проверка объекта торговли «Новоторжская ярмарка «За шубой». В целом общественники оказались удовлетворены итогами визита, но не обошлось и без замечаний.

Как рассказала общественный эксперт Наталья Иванова-Смоленская, на ярмарке меховые изделия представлены в широком ассортименте, в разных ценовых категориях. «Все изделия, которые мы проверили, были с чипами, - продолжила она. – Это значит, что они легальны. Из минусов: на ценниках, на мой взгляд, представлена неполная информация для потребителей. Например, если мех крашеный, то это обязательно должно быть указано. Конечно, всегда можно проконсультироваться у продавца, но лучше,  если бы все данные были сразу доступны покупателю».

Эксперт также высказала пожелание, чтобы на ценниках указывались тип кроя меховой продукции. «Тип кроя влияет на потребительские качества меховых изделий, на срок носки», - объяснила она.

«Мы уже не первый раз проводим общественные проверки этой ярмарки, - отметил председатель Регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области, председатель Регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль», член Партии Денис Лашин. -  Меховые изделия – товар дорогостоящий, и если уж жители решаются на такую покупку, хотелось бы, чтобы им была предоставлена вся необходимая информация».

Лашин отметил, что на ярмарке отсутствует информационный стенд для потребителей, на котором можно было бы посмотреть информацию об организаторе ярмарки, о производителе изделий.

«Ещё один сложный вопрос - ярмарка работает в городе всего несколько дней в году, – продолжил  председатель Регионального отделения Объединения потребителей России, – и, если покупателю по каким-то причинам не понравилась шуба, то как её обменять или вернуть в магазин? По закону такое право у потребителя есть, но в состоянии ли торговая организация его обеспечить?»

Как отметила начальник Управления прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка Министерства экономического развития Мурманской области Наталья Иванова в настоящее время особое внимание со стороны правительства и губернатора региона уделяется развитию общественного контроля, а также информированию граждан об их правах. «Этот рейд направлен на то, чтобы общественники могли оценить качество представленного товара и поделиться своим мнением с жителями, - сказала она. – Проверка показала как плюсы, так и минусы. Эксперты высказали свои предложения руководству торговой точки, надеемся, что они будут учтены».

Иванова также рассказала, что в Мурманской области в настоящее время ведётся работа по созданию координационного совета по защите прав потребителей, в который войдут представители исполнительной власти, общественных организаций, средств массовой информации.

 

Комментарии

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Последние комментарии

NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
Анна
10.01.18 21:44
а у нас на стене тоже такая листовочка приклеена, но только взглянула на неё, но читать не стала. теперь поняла, что к чему :)
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
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