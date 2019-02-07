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Мурманская область. Арктика07.02.19 09:10

«Народный контроль» ищет растительный жир в молочных продуктах

6 февраля в рамках партийного проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, его заместитель Татьяна Сахарова и начальник отдела экономического развития администрации флотской столицы Наталья Микляева проверили соблюдение требований по вопросам маркировки молоко содержащей продукции, сроки годности, соблюдение режима хранения и качество продаваемой продукции в магазинах «Магнит», что в торговом центре «Лидер» и «Пятерочка», расположившегося в здании бывшего ресторана «Чайка».

На лицевой стороне продукта, содержащего растительный жир, шрифтом не менее 2,5 миллиметра должно быть указано, что это «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Отсутствие надписи при наличии в товаре растительных жиров является нарушением.

Дело в том, что завершился отведенный срок в течение 180 дней, в течение которого производители должны были указывать на молочной продукции, что она содержит растительные жиры.

Проверки проводились с участием администраторов этих магазинов. В случае обнаружения недостатков, на них сразу же обращали внимание представителей торговых сетей. Среди них – не соблюдение температурного режима хранения мясной продукции в магазине «Магнит», продажа рыбы со льдом в упаковках.

Поскольку основная вина в случае выявления нарушений лежит не на торговых сетях, а на производителях молочной продукции, результаты проверки, которые могут быть отмечены в актах, будут направлены в контролирующие органы и в региональное отделение партии «Единая Россия» для принятия мер к производителям, нарушающим установленный порядок.

Подобные рейды будет продолжены и в других магазинах и торговых точках Североморска.

 

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