«Народный контроль» присматривается к работе микрофинансовых организаций

В Мурманской области в рамках партийного проекта «Народный контроль» состоялся общественный рейд в одну из микрофинансовых организаций, расположенную в областном центре. Мероприятие было организовано по инициативе Регионального координационного совета сторонника. Поводом для визита в общественников в МФО стали обращения граждан в приёмную партии «Единая Россия».

«На заседании Клуба сторонников «Единой России», где обсуждалась тема защиты граждан от противоправной деятельности микрофинансовых организаций, было принято решении об организации серии рейдов в МФО, - рассказал заместитель председателя Регионального координационного совета сторонников, заместитель председателя общественной Молодёжной палаты при областной Думе Кирилл Чудинов. – Главная задача - оперативно выявлять те организации, которые работают с нарушениями норм действующего законодательства».

В ходе проверки общественники представились и объяснили цель визита, затем изучили правила предоставления микрозаймов, утверждёнными микрофинансовой организацией, представленные в «Уголке потребителя». Также активисты попросили представить им шаблон договора, который заключатся между продавцом и потребителем в данной МФО, с целью проверки данного договора на соответствие требованиям действующего законодательства. Однако получить документ им так и не удалось.

«При попытке заключения заявки на получение денежных средств, сотрудник потребовал два номера телефона, которые принадлежат третьим лицам, - объяснил Чудинов. - Это нарушает закон о распространении личных данных. В связи с чем не удалось оформить заявку и получить информацию по предоставляемому займу».

«Однако и из той информации, что была в открытом доступе, видно, что организация использует не совсем корректные методы работы с клиентами, - продолжил он. – Например, при просрочке платежа с частичным погашением задолженности, штрафы и пени начисляются на всю сумму долга, а не на остаток».

Народные контролеры Виктор Осин и Кирилл Воронкевич отметили, что им не удалось получить все необходимые сведения об условиях кредитования.

«Информации вроде много, но она неполная, - подчеркнул Осин. – Работники предлагают либо ознакомиться с условиями более подробно на сайте, либо сначала заключить договор, где всё будет написано. На мой взгляд, это неправильно. При таком подходе легко ввести клиента в заблуждение».

Рейды в МФО на территории Мурманской области будут продолжены.